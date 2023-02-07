07 февраля 2023, 08:21
Западная техника промерзла на Украине — Марочко
Офицер НМ ЛНР Марочко: украинские военные не умеют обслуживать западную технику
Украинские специалисты не умеют обслуживать западную военную технику. Поэтому она выходит из строя не только в бою, но и от небольших морозов. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС.
Инженеры Вооруженных сил Украины не научились ремонтировать западные образцы, поэтому не смогли вернуть многие переданные машины в строй. По словам Андрея Марочко, техника страдает даже от небольших по местным меркам заморозков — она не предназначена для использования в таких условиях.
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«[Погода приводит] к примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов», — сказал он.
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Российские производители увеличили выпуск высокоточных управляемых снарядов «Краснополь» в несколько раз, чтобы уничтожать обещанную Украине западную военную технику. Источник РИА «Новости» рассказал, что они подошли для ударов по танкам НАТО.
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