20 февраля 2024, 09:47
Украинские боевики продолжили прятать технику в жилых районах
Марочко: армия России уничтожила скопления техники ВСУ на Купянском направлении
Украинские солдаты продолжают использовать гражданские объекты, чтобы прятать там свое вооружение и технику. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
«На Купянском направлении поражены места скопления техники и вооружения ВФУ», — написал он.
Реклама
Разведорганые показали, что на территории коммунального предприятия в населенном пункте Купянск находились несколько единиц бронетехники. Возле школы в населенном пункте Боровая российские бойцы обнаружили три военных грузовика.
«Все выявленные цели были поражены ВКС РФ и артиллерией», — сообщил Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой, похожей на иностранную, заметили в Харьковской и Днепропетровской областях. ВСУ также начали активно пользовать железнодорожным транспортом для переброски войск.
Школы
ВСУ
Оружие
Армия
Боевики
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
Реклама
Реклама