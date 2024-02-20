Спецоперация 20 февраля 2024, 09:47 Украинские боевики продолжили прятать технику в жилых районах Марочко: армия России уничтожила скопления техники ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские солдаты продолжают использовать гражданские объекты, чтобы прятать там свое вооружение и технику. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«На Купянском направлении поражены места скопления техники и вооружения ВФУ», — написал он.

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Разведорганые показали, что на территории коммунального предприятия в населенном пункте Купянск находились несколько единиц бронетехники. Возле школы в населенном пункте Боровая российские бойцы обнаружили три военных грузовика.

«Все выявленные цели были поражены ВКС РФ и артиллерией», — сообщил Марочко.

Ранее Марочко сообщал, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой, похожей на иностранную, заметили в Харьковской и Днепропетровской областях. ВСУ также начали активно пользовать железнодорожным транспортом для переброски войск.