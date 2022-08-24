Украине предсказали потерю юга и левобережья Днепра из-за помощи от США
Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина потеряет юг и левобережье Днепра
Украина может лишиться всего юга и левобережья Днепра из-за затягивания конфликта и получения военной помощи от Вашингтона. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
По его мнению, поддержка Украины со стороны Запада только усилит конфликт. Макгрегор призвал прекратить боевые действия, которые лишены смысла.
«Они [сторонники конфликта] выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», — предположил Макгрегор.
Сейчас время играет против Украины, поскольку ущерб от конфликта для страны будет колоссальным. И причиной происходящего бывший советник назвал неправильную политику Билла Клинтона, из-за которой Россия и Китай стали союзниками.
Несмотря на получение от Запада нового оружия, солдаты ВСУ бегут под натиском военнослужащих ВС РФ. Особенно часто случаются бегства из рядов украинской армии из-за российской артиллерии.