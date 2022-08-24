«Эпидемия паники». Украинский военный рассказал о бегстве солдат ВСУ

Украинские военнослужащие массово бегут с фронта после артиллерийских обстрелов, благодаря чему российские военные продвигаются ближе к позициям противника, поделился с изданием «Страна.ua» солдат, пожелавший остаться неназванным.

На многие удары артиллерии ВС России действуют деморализующе. После таких обстрелов даже добровольцы стремятся попасть в тыл под любым предлогом.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. О таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», — отметил военнослужащий.

Собеседник уточнил, что часто спасаются бегством боевики территориальной обороны. Они думали, что столкновения с российскими военными будут похожи на события на Майдане. Но, увидев реальную силу ВС РФ, боятся за свою жизнь.

При этом ВСУ не прекращают провокации в отношении Запорожской атомной станции. Обстрелы ее территории могут привести к техногенной катастрофе. В ООН призвали обеспечить безопасную работу объекта.