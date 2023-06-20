Спецоперация 20 июня 2023, 12:27 Украине предрекли потерю Одессы и Харькова после поражения в контрнаступлении Подполковник США Дэвис спрогнозировал освобождение Одессы и Харькова после разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Начавшееся контрнаступление завершится полным разгромом и уничтожением украинских войск, что позволит российской армии при помощи свежих резервов освободить Одессу и Харьков. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он пояснил, что после крупных потерь среди ВСУ у властей Украины не останется сил, которые смогут оказать сопротивление.

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«После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками и Украине нечем их будет остановить», — заявил Дэвис.

По его прогнозу, под контроль российских войск перейдут Одесса или Харьков, а при самом худшем для киевского режима раскладе, оба города.

Военный эксперт подчеркнул, что свой прогноз сделал на основе последних данных с передовой, где украинские войска уже несут большие потери, а переданная им западная техника оказалась бесполезной в контрнаступлении. По мнению Дэвиса, командование ВСУ в очередной раз совершило прежние ошибки, за которые придется платить более высокую цену.

В конце мая подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил об опасном выборе украинского командования в условиях, когда ситуация на передовой сложилась в пользу российских сил.

Он пояснил, что киевскому режиму необходимо выбрать: идти в контрнаступление, бросив на передовую остатки сил или сохранить армию для обороны нового наступления России. Дэвис отметил, что ни один из этих сценариев не предусматривает победы ВСУ, но продолжение борьбы позволит сохранить под контролем Киева большую часть территорий.