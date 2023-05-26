Мир 26 мая 2023, 04:52 Перевес в украинском конфликте сместился в сторону России — СМИ 19FortyFive: положение в украинском конфликте складывается благоприятно для России РИА «Новости»

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Американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что положение на передовой в украинском конфликте складывается благоприятно для России. В то же время Киев сталкивается со смертельной дилеммой, отметил эксперт в статье для 19FortyFive.

«Тренд смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна „удвоить ставку“, поддерживая проигрышный сценарий», — написал аналитик.

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За последние 15 месяцев, напомнил эксперт, Украина потерпела четыре крупных поражения в боях за Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск. Но на Западе так привыкли игнорировать Россию, что даже не заметили, как вырос профессионализм российской армии, как она стала лучше приспосабливаться к ведению боевых действий.

Сейчас же, считает Дэвис, Украина стоит перед очень важным выбором: должна ли она использовать свои оставшиеся на последнем издыхании возможности, чтобы нанести урон русским, или сохранить их на случай, если Россия начнет собственное летнее наступление.

Оба варианта сопряжены с большими рисками. И ни один из них не приведет Украину к победе, выразил уверенность эксперт. А продолжение борьбы в надежде, что Украина добьется хоть какого-то успеха, может обернуться для нее потерей еще больше территории.

Ранее глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли заявил, что истребители F-16, которые так ожидает Украина, не станут для ВСУ чудо-оружием. И обходиться самолеты будут гораздо дороже снарядов и наземной техники.