Спецоперация 31 марта 2023, 08:11 Украине предрекли катастрофу в случае попытки прорыва к Азовскому морю Константинов: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой Pxhere

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Попытка украинских боевиков прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Украинская сторона постоянно об этом говорит, даже слишком много. Но их ждет катастрофа. Эта натянутая струна в какой-то момент просто лопнет и они начнут искать мира с нами. Но это окажется непросто», — заявил он.

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Глава парламента отметил, что с текущей украинской властью не может быть даже формального перемирия.

«Нельзя сохранять на Украине эту наркобанду, она продолжит играть роль инструмента Запада. Поэтому убежден, что если они решатся на наступление, то для них оно обернется катастрофой», — добавил Константинов.

Ранее министр обороны Украине Алексей Резников заявил, что украинские военные активно готовят наступление, которое может произойти в апреле или мае. По его мнению, Генштаб выберет вариант одновременного удара по нескольким направлениям.