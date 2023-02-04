04 февраля 2023, 19:03
Украине пообещали полный разгром в результате СВО
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ
Россия не прекратит специальную военную операцию, пока полностью не разгромит украинскую армию. ВСУ при активном участии Запада стали угрозой безопасности для страны, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу для России», — счел военный эксперт.
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Экс-советник главы Пентагона уточнил, что Запад называет «вторжением» контрудар. Так ВС РФ отвечают на угрозу, которая распространилась на Восточной Украине, но была нацелена на Россию.
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Полковник Макгрегор пришел к выводу, что решение о полной демилитаризации ВСУ президент Владимир Путин принял еще в самом начале спецоперации.
Ранее полковник Макгрегор отмечал, что США подсунут Украине Abrams с ослабленной броней, которую разработали еще в 70-е годы прошлого века. Он напомнил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла две тысячи единиц танков.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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