Спецоперация 04 февраля 2023, 19:03 Украине пообещали полный разгром в результате СВО Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ РИА «Новости»

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Россия не прекратит специальную военную операцию, пока полностью не разгромит украинскую армию. ВСУ при активном участии Запада стали угрозой безопасности для страны, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу для России», — счел военный эксперт.

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Экс-советник главы Пентагона уточнил, что Запад называет «вторжением» контрудар. Так ВС РФ отвечают на угрозу, которая распространилась на Восточной Украине, но была нацелена на Россию.

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Полковник Макгрегор пришел к выводу, что решение о полной демилитаризации ВСУ президент Владимир Путин принял еще в самом начале спецоперации.

Ранее полковник Макгрегор отмечал, что США подсунут Украине Abrams с ослабленной броней, которую разработали еще в 70-е годы прошлого века. Он напомнил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла две тысячи единиц танков.