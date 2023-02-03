Мир 03 февраля 2023, 18:08 США подсунут Украине Abrams с ослабленной броней Экс-советник главы Пентагона: США могут передать ВСУ Abrams с ослабленной броней United States Air Force

Читать 360tv в

США передадут Украине танки Abrams М1 с ослабленной броней, которую разработали еще в 70-е годы прошлого века. Об этом заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт объяснил, что в последней модели Abrams разработчики использовали сложную композитную форму брони, поэтому власти США не собираются передавать такие боевые машины в руки ВСУ из опасений, что они попадут в распоряжение армии России.

Реклама

Макгрегор отметил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли две тысячи единиц танков, которые либо уничтожили, либо захватили ВС РФ. Откуда у него статистика по танковым потерям украинских военных, эксперт не уточнил.

Реклама

Он также выразил уверенность, что в конечном итоге Соединенные Штаты не сдержат все обещания, которые дали киевском режиму по поставкам вооружений. По его мнению, в Вашингтоне уже сейчас начали готовить извинения, чтобы через несколько месяцев сказать: «Мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали».

Ранее эксперт допустил, что Украина может перестать существовать как государство из-за серьезных демографических проблем. Оценивая положение ВСУ, он заявил, что украинская армия близка к поражению.