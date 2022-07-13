Украине плевать на мировой голод, ей важно обвинить Россию

Украина шантажирует страны Европы мировым голодом, постоянно обвиняя Россию в срыве поставок зерна. При этом именно ВСУ минируют порты, в которые не решаются прибывать зарубежные сухогрузы. Политолог Евгений Михайлов рассказал «360», что украинским властям и их западным «хозяевам» наплевать на весь мир. Их единственная цель — обвинить Россию и вытребовать для себя побольше благ.

Далее — прямая речь политолога.

На мой взгляд, [пресс-секретарь российского президента] Дмитрий Песков перед началом переговорного процесса по украинскому зерну не случайно заявил, что диалог лежит именно в военной плоскости. Дело в том, что Украина обвиняет Россию: дескать, Москва не дает вывести зерно потребителями в те страны, с которыми у украинской стороны есть договоренность. При этом сами украинские войска заминировали свои порты и теперь руководство страны шантажирует западных партнеров, заявляя, что россияне мешают поставкам.

Политический шантаж

Сейчас на Украине порядка 25 миллионов тонн зерна на экспорт, хотя российские эксперты считают, что его меньше. Если говорить об общемировой доле украинского участия, то оно минимально — от 1% до 4% в общем товарообороте. Однако если сейчас одномоментно весь этот объем попадет на рынок, это поможет стабилизировать ситуацию и снизить опасность продовольственного кризиса и голода, который грозит многим странам.

Но это эффективно лишь при одномоментном вывозе всех 25 миллионов тонн зерна. Вот на этом и играет украинская сторона, заявляя, что из-за России срываются поставки и растет угроза общемирового голода. России ставят на вид, что своими действиями во время спецоперации она нанесла колоссальный ущерб в принципе всему мировому сообществу. Но это не так.

Украина никогда не заботилась о мировом сообществе, и уж тем более не заботились ее западные партнеры. Они всегда смотрели на это свысока и думали прежде всего только о себе Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам.

Сейчас у европейцев тоже дорожают хлеб и продукты, связанные с производством зерна. Однако еще большая угроза для Европы — это миллионы беженцев. Их всех нужно кормить относительно дешевыми продуктами, производство которых связано с зерновыми.

Я думаю, что ситуация рано или поздно разрешится. Сейчас в нее включились и Турция, и другие заинтересованные страны. И Россия не отказывается, она всегда готова помочь. Сейчас вопрос вывоза зерна уже является политическим шантажом именно со стороны Украины. Но всему есть предел.

Пока не ясно, каким будет уровень производства на Украине после окончания спецоперации, но он наверняка снизится едва ли не в три раза. В таком случае украинское дело в принципе не будет играть никакой роли.