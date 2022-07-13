facebook_pixel
    13 июля 2022, 17:00

    Российская делегация представила пакет предложений проблем с зерном Украине и Турции

    Минобороны: делегация РФ на переговорах в Стамбуле представила пакет предложений по зерну

    Александр Иванов

    Делегация России представила пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса о вывозе украинского зерна. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Российская делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — сообщил он.

    Также Конашенков сообщил, что в переговорах участвуют представители Минобороны РФ.

    Переговоры в Стамбуле, о которых рассказал Конашенков, начались 13 июля около 14 часов по московскому времени. Об этом сообщил RT. На встрече присутствуют представители Турции, России, Украины и ООН. Встреча проходит в закрытом для журналистов режиме. Также неизвестно и точное место проведения мероприятия.

    Основной темой переговоров сторон стал вопрос об экспорте украинского зерна