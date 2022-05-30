Украина заявила об утечке аммиака на трубопроводе в Донбассе

Утечка аммиака произошла в Донбассе в результате повреждения ветки «Тольятти — Одесса». Об этом заявил глава подконтрольной властям Украины «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Кириленко, передала радиостанция Sputnik.

«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — сообщил Кириленко.

По словам «главы администрации», эта ветка не используется с 2014 года. Задвижки закрыты, но аммиак вытекает из нее самотеком, заявил он.

«Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута», — рассказал Кириленко.

Позже он уточнил, что утечка оказалась незначительной, угрозы Бахмуту, подконтрольному киевскому режиму, нет. Кириленко отметил, что радиус аммиачного облака составил около четырех километров. Киевский ставленник также заявил, что в зону поражения попали населенные пункты Гладосово, Кодема, Дача, Семигорье, Николаевка Вторая и Доломитное.

В Минобороны РФ в апреле сообщали, что украинские боевики пытались заминировать плотину под Бахмутом, разрушение которой затопило бы три населенных пункта с населением около 15 тысяч человек.

Трубопровод «Тольятти — Одесса» построили в 1981 году. Он использовался для перекачки по территории России и Украины до 2,5 миллиона тонн аммиака в год.