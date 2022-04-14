Украинские боевики заминировали плотину в ДНР

Боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. В случае ее разрушения будут затоплены три населенных пункта с 15 тысячами мирных жителей.

«В Светлодарске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек», — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

После ухода воды, как отметили в Минобороны РФ, на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения. К ним относятся водопровод, канализация и водоочистные сооружения, которые имеют резервуары с химическими средствами. В связи с этим резко ухудшится санитарно-эпидемиологическая обстановка, что приведет к распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе.

В Константиновке Краматорского района неонацисты заминировали автоэстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, отметил Мизинцев. По его словам, ее «в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные Силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры».

В Минобороны России подчеркнули, что подобные действия властей Украины «в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении» к судьбам мирных людей, а также полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.