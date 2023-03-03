Спецоперация 03 марта 2023, 12:52 Украина выведет часть своих войск из Артемовска — советник Пушилина Советник врио главы ДНР Гагин: Украина хочет вывести часть своих военных из Артемовска РИА «Новости»

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Украина планирует вывести часть своих военных из Артемовска. Однако это решение затронет не мобилизованных, а регулярные войска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас Бахмут — Артемовск — взят практически в окружение. Наши находятся действительно в центре города. И кольцо окружения практически смыкается», — добавил он.

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РИА «Новости» со ссылкой на бойца «Вагнера» написало, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску. Уже долгое время за город идут ожесточенные бои. Это важный населенный пункт в Донбассе, с помощью украинской группировки войск в регионе получает снабжение.

Ранее 3 марта глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы практически окружили Артемовск. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил дать возможность украинцам покинуть город.