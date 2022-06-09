Украина усилила береговую линию американскими противокорабельными комплексами Harpoon

Береговая линия обороны Украины усилена американскими противокорабельными системами Harpoon. Об этом в социальной сети написал украинский министр обороны Алексей Резников, сообщило РИА «Новости».

По его словам, иностранные образцы вооружения работают вместе с украинскими «Нептунами», что дает надежную защиту береговой линии.

«Системы заставляют чужой флот держаться на расстоянии», — написал министр.

О передаче Украине систем Harpoon стало известно в мае, их максимальная дальность применения составляет около 300 километров.

Военный аналитик Алексей Леонков сообщал, что участвующие в специальной операции корабли оснащены средствами противовоздушной обороны, которые способны сбить ракеты Harpoon.

Военный эксперт Борис Рожин добавил, что предположительно комплексы Harpoon размещены на берегу Одессы.