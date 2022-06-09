Украина усилила береговую линию американскими противокорабельными комплексами Harpoon
Министр обороны Украины Резников: береговую оборону страны усилили комплексами Harpoon
Береговая линия обороны Украины усилена американскими противокорабельными системами Harpoon. Об этом в социальной сети написал украинский министр обороны Алексей Резников, сообщило РИА «Новости».
По его словам, иностранные образцы вооружения работают вместе с украинскими «Нептунами», что дает надежную защиту береговой линии.
«Системы заставляют чужой флот держаться на расстоянии», — написал министр.
О передаче Украине систем Harpoon стало известно в мае, их максимальная дальность применения составляет около 300 километров.
Военный аналитик Алексей Леонков сообщал, что участвующие в специальной операции корабли оснащены средствами противовоздушной обороны, которые способны сбить ракеты Harpoon.
Военный эксперт Борис Рожин добавил, что предположительно комплексы Harpoon размещены на берегу Одессы.