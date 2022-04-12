Военный эксперт Рожин рассказал, угрожают ли российским военным на Украине британские комплексы Harpoon

Великобритания выделила военную помощь Украине в виде 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы. О том, угрожает ли России один из таких комплексов Harpoon, рассказал журналистам Life военный эксперт Борис Рожин.

Предположительно, Harpoon будет размещаться в Одессе, а максимальное расстояние, на котором он может поражать цели, — менее 300 километров.

«Украина, если получит Harpoon, то может даже применить его. Для стрельбы требуется подготовить специалистов, либо же приедут иностранные специалисты. Стоит отметить, что его можно запускать с мобильной платформы», — рассказал Рожин.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские корабли, которые участвуют в спецоперации, оснащены комплексами противовоздушной обороны, которые могут сбивать Harpoon.

Он также добавил, что на данный момент у Украины нет такого вооружения, которое могло бы представлять угрозу для российской армии.