Украина созналась в желании воровать российский газ и продавать его в Европу

Украина должна воровать российский газ и самостоятельно продавать его Евросоюзу. Такое заявление сделал бывший спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» депутат Дмитрий Разумков, передало РИА «Новости».

Парламентарий считает, что газ принадлежит России, только пока не пересечет границу Евросоюза, а значит, он подпадает под законодательство Украины о конфискации российских активов.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, российский. До границы с Европой это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать. <…> Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — заявил Разумков.

Он уверен, что Украина может «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. Депутат предложил закрыть глаза на уже заключенные договоры между Россией и Европой, воровать газ, продавать его тем, кто за него и так заплатил, и на эти деньги вооружать ВСУ.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе достигли исторического рекорда. Лондонская биржа Intercontinental Exchange проинформировала, что расчетная цена на газ составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.