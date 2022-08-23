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    23 августа 2022, 07:39

    Украина созналась в желании воровать российский газ и продавать его в Европу

    Депутат Рады Разумков заявил, будто воровство газа у России законно

    Глеб Гладков

    Украина должна воровать российский газ и самостоятельно продавать его Евросоюзу. Такое заявление сделал бывший спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» депутат Дмитрий Разумков, передало РИА «Новости».

    Украина созналась в желании воровать российский газ и продавать его в Европу

    Парламентарий считает, что газ принадлежит России, только пока не пересечет границу Евросоюза, а значит, он подпадает под законодательство Украины о конфискации российских активов.

    «Газ, который транспортируется по территории Украины, российский. До границы с Европой это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать. <…> Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — заявил Разумков.

    Он уверен, что Украина может «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. Депутат предложил закрыть глаза на уже заключенные договоры между Россией и Европой, воровать газ, продавать его тем, кто за него и так заплатил, и на эти деньги вооружать ВСУ.

    Ранее стало известно, что цены на газ в Европе достигли исторического рекорда. Лондонская биржа Intercontinental Exchange проинформировала, что расчетная цена на газ составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.