Мир 01 декабря 2023, 02:09 Депутат Рады признал переход Украины в оборону Депутат Рады Гончаренко: заявление Зеленского говорит о переходе ВСУ в оборону РИА «Новости»

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Украинская армия находится в тупиковой ситуации и переходит в оборону. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений на границе.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал Гончаренко*.

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Ни о каком контрнаступлении речи не идет. Депутат признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за РФ.

Проблемы в ВСУ и непростая ситуация на поле боя не являются поводом для прекращения поддержки Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить оборонное производство.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.