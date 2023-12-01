01 декабря 2023, 02:09
Депутат Рады признал переход Украины в оборону
Депутат Рады Гончаренко: заявление Зеленского говорит о переходе ВСУ в оборону
Украинская армия находится в тупиковой ситуации и переходит в оборону. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений на границе.
«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал Гончаренко*.
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Ни о каком контрнаступлении речи не идет. Депутат признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за РФ.
Проблемы в ВСУ и непростая ситуация на поле боя не являются поводом для прекращения поддержки Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить оборонное производство.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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