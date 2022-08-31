Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения спецоперации России. Такое заявление сделала украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — привели «Известия» ее слова, сказанные в беседе с «Европейской правдой».

Киев, как напомнила Стефанишина, неоднократно просил принять его в НАТО, теперь же «решение должен принять Брюссель».

Украина, по мнению вице-премьера страны, сможет войти в состав Североатлантического альянса даже несмотря на участие в вооруженном конфликте.

Как подчеркнула Стефанишина, формулы, по которым это может быть осуществлено, предложил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Для описания целей НАТО на Украине представитель МИД Китая Чжао Лицзянь процитировал одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Последний высказал мнение о том, что Североатлантический альянс заинтересован в конфликте и стремится заработать на нем. Китайский дипломат согласился с этой точкой зрения.