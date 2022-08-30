Представитель МИД Китая описал цели НАТО на Украине словами основателя Pink Floyd

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь процитировал одного из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, чтобы описать цели НАТО на Украине. Ранее Уотерс высказал мнение о том, что альянс заинтересован в конфликте и стремится заработать на нем. Китайский дипломат согласился с этой точкой зрения.

«Они будут сражаться до последнего украинца», — написал Лицзянь в своем Twitter.

Дипломат опубликовал картинку со словами Уотерса, который указал на то, что НАТО на самом деле не хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, написал RT.

Лицзянь неоднократно выступал с критикой в адрес внешней политики США. Он отмечал, что Соединенные Штаты неверно понимают смысл понятия «международное сообщество», а также назвал эту страну реальной угрозой для всего мира.

С иронией дипломат воспринял и слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс преследует только оборонительные цели.