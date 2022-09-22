Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому придут повестки в военкомат | 360°

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22 сентября 2022, 23:52

Украина сгруппировала серьезные силы на севере ДНР — Пушилин

Глава ДНР Пушилин сообщил о группировке сил ВСУ на севере республики

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На севере ДНР сложилась тяжелая ситуация, заявил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, украинские военные сгруппировали серьезные силы, которые могут использовать для возможного контрнаступления.

Глава ДНР рассказал, что ситуация на севере республики «крайне сложная». Пушилин отметил, что поступают тревожные сигналы об активности ВСУ.

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«Противник сгруппировал достаточно серьезные силы. Не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление. Союзные силы делают все возможное. Держу руку на пульсе там, где это возможно», — заявил Денис Пушилин.

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В четверг днем украинские военные нанесли удар по крытому рынку в Донецке. Снаряды также угодили в пассажирский автобус. Жертвами обстрела стали не менее пяти мирных жителей, включая 14-летнего подростка.

Профессор дипакадемии МИД России Владимир Винокуров заявил, что ВСУ будут усиливать обстрелы, пока не заработал мобилизационный резерв. По мнению эксперта, действия противника являются «агонией» после объявления частичной мобилизации в РФ.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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