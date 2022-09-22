Обстрел центра Донецка 22 сентября: фото, видео, погибшие, подробности | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка. Но запугать жителей перед референдумами не выйдет Дипломат Винокуров: Украина не сможет запугать население Донбасса обстрелами Источник фото: РИА «Новости»

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ВСУ снова обстреляли Донецк. Удар по району Крытого рынка в самом центре города унес жизни как минимум шести человек, еще шестеро пострадали. Таким образом Украина пытается сорвать референдумы и запугать мирное население. Однако годы агрессии со стороны Киева только сильнее сплотили народ Донбасса и укрепили их желание воссоединиться с Россией.

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Обстрел Донецка

Среди погибших от украинского обстрела центра Донецка — 14-летний подросток. Удар пришелся в том числе по автобусу напротив Крытого рынка, от автомобиля остался обгоревший каркас.

По данным местных властей, удар по рынку нанесли из 155-миллиметровых артиллерийских систем западного производства со стороны населенного пункта Орловка. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это были французские гаубицы Caesar.

Цель — мирные жители

Рынок в качестве цели ВСУ выбрали намеренно: там было много мирных жителей. Управляющий ресторана быстрого питания «ДонМак», располагающегося в помещениях рынка, рассказал Telegram-каналу Readovka, что в непосредственной близости от кафе зафиксировали как минимум три прилета: у пилона с вывеской, по куполу рынка и у ларьков с цветами, где погибли люди.

Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов был свидетелем удара по зданию рынка. В беседе с Telegram-каналом российского военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo он заявил, что ни ДНР, ни Россия не должны оставить это без ответа.

«То, что уже несколько дней происходит, — до этого, два дня назад, 12 человек, сейчас люди погибшие лежат, — это Бог не простит. Я не знаю, чем они себя мотивируют, когда обстреливают рынки, магазины. Это действительно чудовищные люди, которые принимают решения», — сказал он.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что ВСУ также обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города, в том числе территорию местной администрации. Атаки начались утром и продолжаются до сих пор.

Сорвать референдумы не получится

По мнению Бибилова, обстрелы связаны с грядущими референдумами в независимых республиках и Запорожской и Херсонской областях. Удары должны запугать местное население и вынудить не приходить на избирательные участки. Но такие преступления киевского режима только сплотят жителей освобожденных территорий.

«Это не иначе, как террористические акты. Они всегда происходят для того, чтобы запугать. Но зная народ Донбасса, я уверен, что они их не запугают. Уверен, что, наоборот, эти террористические акты будут мотивировать людей, чтобы высказать свое мнение относительно вхождения в состав Российской Федерации», — заявил Бибилов.

Профессор дипакадемии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров заявил в беседе с «360», что после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации ВСУ только усилят свою активность на всех направлениях, особенно в терроризировании мирного населения освобожденных территорий.

Это называется агонией. Они сейчас будут стараться усилить обстрелы, пока не заработал мобилизационный резерв, а он предназначен прежде всего для поддержки военно-гражданских администраций на освобожденных территориях Владимир Винокуров.

Россия тоже будет действовать решительнее, в том числе бить по военной инфраструктуре противника.

«Мы ждем важных решений, касающихся фразы Владимира Путина о том, что мы еще по-настоящему операцию не начинали. Если вникнуть в эти слова, частично уже эти мероприятия прослеживаются — это вывод из строя их инфраструктурных объектов», — подчеркнул Винокуров.

На местах обстрелов активно работают специальные комиссии российского Следственного комитета: они собирают доказательства преступлений киевского режима, чтобы впоследствии предоставить их международному сообществу.

По мнению Винокурова, эта работа крайне важна — и именно ее особенно боится президент Украины Владимир Зеленский.

«Рано или поздно справедливость восторжествует, все эти негодяи во главе с председателем „Квартала 95“ должны понести ответственность. Зеленский боится трибунала над наемниками и военнослужащими ВСУ, нацбатами, потому что видит в этом трибунал над самим собой», — заключил эксперт.

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