Украина решила заменить герб СССР на монументе «Родина-мать»

До конца года будут проведены технические работы для демонтажа герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передало украинское агентство УНИАН.

«Думаю, к концу этого года сможем провести технические и проектные работы, для этого у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году», — сказал он.

Советский герб на щите монумента «Родина-мать» украинцы хотят заменить на трезубец с государственного герба. Конкурс проектов проведут в следующем году.

В 2019 году глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в ответ на требования местных националистов сообщил, что герб СССР еще какое-то время останется частью памятника, из-за того что демонтаж слишком дорогой и сложный. К тому же устойчивость статуи будет нарушена, если убрать герб.

Ранее стало известно, что подаренную Советским Союзом скульптуру «Мир во всем мире» в Хельсинки демонтировали. Она якобы мешала провести реконструкцию улицы.