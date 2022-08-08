Подаренную СССР скульптуру «Мир во всем мире» в Хельсинки демонтировали. Она помешала провести реконструкцию улицы. Памятник на время переправили в Художественный музей Хельсинки. Его демонтаж показал телеканал «Звезда».

Статую на улице Хаканиеменранте сняли с бетонного основания еще 4 августа, но транспортировали только утром 8 августа, сообщил сайт YLE. Власти беспокоились о сохранности скульптуры, однако все прошло благополучно — ее накрыли брезентом и перенесли на баржу, чтобы перевезти к месту временного хранения в Художественном музее Хельсинки. Операцию готовили больше недели, но она заняла всего пять минут, так как музей находится в 10 метрах.

«На месте памятника будет построен тротуар. Для этого нужно пространство, потому что на Хаканиеменранте строится трамвай, и поэтому направление улицы изменится», — сообщил автор статьи.

Статую переправят на склад в регионе Восточный Уусимаа. Там она пробудет до тех пор, пока в музее не решат ее дальнейшую судьбу. Пока известно лишь, что скульптура точно не вернется на прежнее место.

Власти Москвы подарили Хельсинки статую «Мир во всем мире» в 1989 году, на всеобщее обозрение ее выставили через год. С тех пор скульптуру несколько раз атаковали вандалы: обливали смолой и перьями, пытались взорвать газовым баллоном, оставляли на ней надписи и флаги Украины.