Украина попыталась втянуть НАТО в конфликт с Россией с помощью химических провокаций
Постпред РФ Шульгин: Украина пыталась добиться ответа НАТО с помощью химических провокаций
Украинские военнослужащие в ходе конфликта в Донбассе использовали провокации с помощью химических веществ с целью втянуть альянс НАТО, вплоть до прямого военного вмешательства. Об этом на брифинге сообщил постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, написал ТАСС.
«Киевский режим намерен с помощью химических провокаций привлечь дополнительные финансы и втянуть НАТО в конфликт, вплоть до прямого военного контакта», — заявил он.
Также Шульгин предположил, что одной из задач США является попытка обвинить Россию в применении оружия массового поражения и замести следы своей преступной деятельности на Украине.
В связи с этим постпред РФ выразил надежду, что большинство стран не станут слепо подчиняться приказам из США и Евросоюза.
«Мы регулярно сообщаем ОЗХО о всех попытках химических провокаций со стороны Украины и ее спонсоров среди стран Запада», — заключил Шульгин.
Ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев не исключил, что западные страны на Украине могут пойти на инсценировки с химическим оружием.