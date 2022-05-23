Украина попыталась втянуть НАТО в конфликт с Россией с помощью химических провокаций

Украинские военнослужащие в ходе конфликта в Донбассе использовали провокации с помощью химических веществ с целью втянуть альянс НАТО, вплоть до прямого военного вмешательства. Об этом на брифинге сообщил постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, написал ТАСС.

«Киевский режим намерен с помощью химических провокаций привлечь дополнительные финансы и втянуть НАТО в конфликт, вплоть до прямого военного контакта», — заявил он.

Также Шульгин предположил, что одной из задач США является попытка обвинить Россию в применении оружия массового поражения и замести следы своей преступной деятельности на Украине.

В связи с этим постпред РФ выразил надежду, что большинство стран не станут слепо подчиняться приказам из США и Евросоюза.

«Мы регулярно сообщаем ОЗХО о всех попытках химических провокаций со стороны Украины и ее спонсоров среди стран Запада», — заключил Шульгин.

Ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев не исключил, что западные страны на Украине могут пойти на инсценировки с химическим оружием.