На Украине могут устроить новые провокации против России. Запад приготовил для украинской стороны миссию поставщика картинок и эмоций, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он не исключил, что западные страны могут пойти и на инсценировки с химическим оружием.

«Учитывая то, как часто именно англосаксы поминают, в частности, именно тему химического оружия применительно к Украине, это вызывает тревогу. Причины очевидны: уже более десятилетия Запад использует влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтоб обвинять противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток», — написал Косачев в своем Telegram.

Сенатор допустил, что «химический Голливуд» уже отснял кадры будущих «отравлений» на Украине. Одиозные «Белые каски» уже опросили якобы свидетелей, а в Сети уже нашлись «стопроцентные» доказательства того, на Украину привезли огромную партию «Новичка».

«То, что все может быть сделано достаточно топорно, никого уже не смущает: их аудитория „разогрета“ достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку. Даже если потом вскроется правда, это ничего не изменит <…> Ровно это сейчас внедряется в головы западного обывателя на медийных „двухминутках ненависти“ — против русских допустимо все», — добавил он.

Косачев подчеркнул, что Украина в данном случае не понимает, что Запад будет жертвовать только украинцами в этих постановках.

«Не „настоящими“ европейцами, а теми, кого не жалко, и кому отведена героическая роль сплотителей Запада», — заключил сенатор.

Ранее Косачев не исключил, что Запад может прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине ради оправдания внутреннего кризиса, который поглощает его все больше.

«В ход может пойти даже оружие массового поражения — на этом фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают всё более серьезную тревогу», — сказал Косачев в беседе с РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ указали на то, что НАТО последние восемь лет накачивал Украину вооружением, поощряя действия украинских силовиков в Донбассе. По словам представителя министерства Марии Захаровой, в настоящее время альянс продолжает вооружать Украину, стремясь затянуть конфликт.