Спецоперация 12 января 2024, 18:58 Украина признала, что многих мобилизованных в ВСУ плохо готовили к бою Арахамия: многих мобилизованных ВСУ отправили сражаться почти без подготовки Pixabay

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Многих мобилизованных в ВСУ не успели подготовить должным образом, но все равно отправили в бой. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, его процитировало украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что в новом законопроекте о мобилизации пропишут критерии для повышения уровня подготовки новобранцев, чтобы уменьшить потери среди солдат.

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«Он (новобранец — прим. ред.) обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения люди одну гранату кинули или постреляли два „рожка“ и больше не имеют никаких навыков», — посетовал Арахамия.

По его словам, в новую версию проекта закона внесли положение о курсе подготовки. Глава фракции добавил, что предыдущая редакция документа вызвала негативную реакцию в парламенте и обществе.

О том, что проект закона о мобилизации отправили на доработку, стало известно 11 января. Власти Украины по итогам закрытого совещания с военными решили внести в документ некоторые поправки.