Украина предложит Китаю стать гарантом ее безопасности

Власти Украины намерены предложить Китаю стать гарантом безопасности страны. Об этом в беседе с китайским информационным агентством «Синьхуа» заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы с доверием и уважением относимся к Китаю, наше предложение по безопасности будет подтверждением этого», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что страна рассматривала Будапештский меморандум, как гарантию безопасности, но, по его словам, он не принес желаемого результата.

«Ситуация в Европе значительно улучшится, если российские войска выйдут с Украины», — сказал Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине при помощи переговоров.