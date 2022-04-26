Китай не заинтересован в третьей мировой войне и поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он выразил надежду, что стороны не допустят эскалации ситуации, написал ТАСС.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [России и Украины]», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Представитель ведомства добавил, что сейчас важно принять меры, чтобы вооруженные действия на территории Украины не стали затяжными. Негативные последствия конфликта в этой стране, по его словам, могут отразиться на Европе и всем мире. Это необходимо предотвратить, сказал он.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — заключил Ван Вэньбинь.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален. Эту опасность нельзя недооценивать, предупредил министр. По мнению Лаврова, есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.