Украина потеряла половину морпехов при ударе ВС РФ

Уничтоженные в ходе спецоперации украинские морпехи — это военные, которых сохраняли для наступательных задач и для наступления. Теперь половина из них ликвидирована. Об этом «360» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ежедневный брифинг Минобороны РФ.

Далее — прямая речь.

О важности удара по морской пехоте ВСУ

Удар, который сегодня был нанесен ночью по 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, — уже не первый, и в прошлый раз она понесла существенные потери. Сегодня это 200 человек — добрая половина батальона. Одна из этих бригад морской пехоты была уничтожена в Мариуполе. Вторая бригада настолько потрепана, что она, думаю, ни в коем разе не может выступать.

Источник фото: flickr

Речь идет о том направлении, о котором говорили [советник главы Офиса украинского президента Алексей] Арестович и [советник главы Офиса украинского президента Михаил] Подоляк, — это наступление на херсонское направление. Неслучайно удары наносятся именно по этим соединениям, в которых большая роль, если не ведущая, как раз должна принадлежать этой бригаде морской пехоты. То есть наша артиллерия, наши ракетные войска, наши ВКС работают планомерно и делают все, для того чтобы никаких даже помыслов не было о наступлении на освобожденной территории.

[Морская пехота] — это все-таки подготовленные войска, это не те тербаты, которые набираются сейчас из резервистов и так далее. Это то ядро, которое они сохраняют для наступательных действий и для того, чтобы оказывать сопротивление союзным войскам [ЛНР и ДНР]. Поэтому таких частей у них все меньше и меньше, я думаю Василий Дандыкин

Почему важно сбивать беспилотники

Чем отличается специальная операция? Во-первых, массовым применением беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) как с нашей стороны, так и с украинской. В том числе (у украинцев — прим.ред.) это были и турецкие Вауrаktrаr, которые не шибко хорошо себя показали, собственного производства [беспилотники] и, я думаю, производства стран НАТО. Я думаю, их очень много.

Вауrаktаr ТВ2 Источник фото: Wikimedia

Во-первых, это ударный вариант, они уже применялись и приносят нам много неприятностей. Во-вторых, это постоянная разведка наших коммуникаций: обладая информацией, они имеют возможность наносить удары по нашим позициям и по штабам. Порой это приносит определенные результаты. Поэтому и ПВО нацелена на то, чтобы уничтожать беспилотники. Надо учитывать еще то, что появилась масса беспилотников-дронов американского производства, которые переносятся в обыкновенном рюкзаке и применяются.

Это очень большая задача (про приказ главы Минобороны Сергея Шойгу уничтожать беспилотники — прим. ред.). Мы видим, что сбивается очень много БПЛА, но они применяются в разных вариантах, в том числе — переоборудованные из бытовых Василий Дандыкин

У ВСУ есть определенный запас именно БПЛА, которые они пытаются использовать, к сожалению, и на нашей территории — территории РФ.