ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

Российские военные уничтожили свыше 200 украинских морпехов высокоточным оружием морского базирования в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожены более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — сказал он.

ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области. Также российские силы высокоточным оружием ликвидировали до 40 националистов, когда ударили по складу вооружения бригады ВСУ в Соледаре.

За сутки ПВО России сбили четыре БЛА ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также в Херсонской и Харьковской областях удалось перехватить девять снарядов РСЗО «Ураган».