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    20 июля 2022, 13:45

    ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

    Минобороны: ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

    Александр Иванов

    Российские военные уничтожили свыше 200 украинских морпехов высокоточным оружием морского базирования в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой

    «Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожены более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — сказал он.

    ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области. Также российские силы высокоточным оружием ликвидировали до 40 националистов, когда ударили по складу вооружения бригады ВСУ в Соледаре.

    За сутки ПВО России сбили четыре БЛА ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также в Херсонской и Харьковской областях удалось перехватить девять снарядов РСЗО «Ураган».