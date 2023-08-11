Спецоперация 11 августа 2023, 10:28 Украина получила оружие и боеприпасы от 20 стран до начала СВО СК РФ: Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран до начала спецоперации Министерство обороны Украины

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Украине поставили оружие и боеприпасы из 20 государств, в том числе из стран НАТО, до начала спецоперации. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел в Херсонской области совещание, в ходе которого ему доложили о сведениях, полученных во время допросов украинских пленных. От них удалось узнать, что поставки иностранного вооружения ВСУ и другим вооруженным формированиям Украины начались еще в 2014 году.

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«До начала СВО вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО», — указали в Следкоме.

После начала спецоперации объемы поставок оружия киевскому режиму значительно выросли, как и число стран-поставщиков, сообщил Следственный комитет. Кроме того, Украина начала получать вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия. Среди этого оружия противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, реактивные системы залпового огня, бронированные машины, танки, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также подводные и надводные дроны.

Германия ранее передала ВСУ два зенитных ракетных комплекса Patriot. Также Украина получила от ФРГ 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и другую военную технику.