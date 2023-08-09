Спецоперация 09 августа 2023, 23:47 Германия передала Украине две пусковые установки ЗРК Patriot Spiegel: Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot РИА «Новости»

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Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot и другую военную технику. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на данные немецкого правительства.

В новой военной поставке немецкие власти также передали Украине 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжелых грузовиков с прицепами, шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметра, пулеметы, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.

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Ранее стало известно, что более половины немцев выступили против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Согласно исследованию института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных жителей Германии не поддерживают такие поставки. Отправку ракет одобрили только 28% респондентов.

В субботу, 5 августа, в Берлине прошел митинг «За мир во всем мире», участники которого выступили против поставок оружия Украине.