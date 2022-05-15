Украина обстреляла поселок в Белгородской области, пострадал один человек

Поселок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области обстреляли с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли село Солохи. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали. В СК РФ установили, что украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

Обстрелам со стороны Украины населенные пункты в Белгородской области подвергались еще несколько раз. В регионе из-за этого пострадали 280 различных построек, 124 из них восстановили.