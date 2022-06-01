Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканала Newsmax.

«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их (дальнобойные ракеты — прим. ред.) для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует», — сказал Зеленский.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что новый пакет военной помощи Украине будет представлен 1 июня. Его оценивают в 700 миллионов долларов. В этот пакет включены, в числе прочего, реактивные системы залпового огня HIMARS. Они способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.

Россия из-за поставок вооружений Украине направила всем странам, в том числе США, ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, будут расцениваться Россией в качестве законной цели.