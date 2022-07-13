Пока Запорожская область была под контролем Украины, на местной АЭС проводились запрещенные эксперименты. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — пояснил Рогов.

Он добавил, что по регламенту зафиксировать эти противоправные действия должно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Но едва стало известно о желании делегации агентства посетить Запорожскую АЭС, «Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара». По мнению Рогова, так украинский президент хотел предотвратить визит инспекции «под предлогом опасной обстановки в городе».

«Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ <…>, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — уверен Владимир Рогов.