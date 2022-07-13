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    13 июля 2022, 08:34

    Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС — член ВГА региона Рогов

    Член ВГА Запорожья Рогов: Украина проводила на АЭС региона запрещенные эксперименты

    Оксана Кириллова

    Пока Запорожская область была под контролем Украины, на местной АЭС проводились запрещенные эксперименты. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

    Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС — член ВГА региона Рогов

    «Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — пояснил Рогов.

    Он добавил, что по регламенту зафиксировать эти противоправные действия должно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Но едва стало известно о желании делегации агентства посетить Запорожскую АЭС, «Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара». По мнению Рогова, так украинский президент хотел предотвратить визит инспекции «под предлогом опасной обстановки в городе».

    «Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ <…>, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — уверен Владимир Рогов.