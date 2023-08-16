16 августа 2023, 12:18
США уличили в подготовке новой пандемии
Минобороны России: США начали готовить очередную пандемию
Созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования начало поиски новых вирусов. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он указал, что новая американская структура будет отвечать за координацию по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, в том числе и патогенами. Именно они могут спровоцировать еще одну ЧС глобального характера.
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«Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий <…> путем создания кризисных ситуаций биологического характера», — отметил генерал-лейтенант.
По словам Кириллова, США начали готовить очередную пандемию, стараясь выявить новые мутации вирусов.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший открыто заявил о наличии американских биолабораторий на территории Украины. По его словам, Белый дом не прекращал разрабатывать новейшее биооружие.
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