Уехавшие из Бердянска жители начали возвращаться

Покинувшие ранее Бердянск жители начали возвращаться домой, осознав, что там спокойно. Об этом рассказал мэр города Александр Сауленко в интервью ТАСС.

Еще вернулись далеко не все, но уже заметно «существенное увеличение количества вернувшихся жителей города и района, ранее выехавших, боясь неизвестности».

«Получив достоверную информацию из российских СМИ, работающих как на освобожденной территории области, так и на подконтрольной Украине, а также пообщавшись со знакомыми и близкими, оставшимися в Бердянске, многие поняли, что жить под крылом России намного лучше и спокойнее», — рассказал Сауленко.

Уже освобождено более 70% Запорожской области, на юге которой находится Бердянск. Но под контролем киевского режима остается город Запорожье — административный центр региона, — так что руководящие органы временно разместились в Мелитополе. Референдум о вхождении Запорожья в состав России пройдет в сентябре.

Ранее иностранные журналисты пообщались с жителями освобожденного Бердянска. Представителей СМИ интересовал не ход боев (к тому же боевиков отсюда выбили), а то, как живут здесь люди, какова обстановка в городе.