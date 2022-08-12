«Больше чем просто интервью». Иностранные журналисты пообщались с жителями освобожденного Бердянска

Иностранные журналисты общаются с жителями освобожденного Бердянска Запорожской области. Представителей СМИ интересует не ход боев (к тому же боевиков отсюда выбили), а то, как живут здесь люди, какова обстановка в городе. Об этом написали «Известия».

«На сегодняшний день идет огромная информационная война. Могут рассказывать, что здесь могут падать бомбы. А мы вот тут под небом — и тут все чисто. Мы ищем правду и передаем ее нашим зрителям», — рассказал журналист Абдель Аль-Рош с канала Al Arabiya.

Репортер китайского телеканала Phoenix TV Лю Юй Гуан освещает ситуацию в Донбассе с первых дней спецоперации и стал свидетелем освобождения Мариуполя. Гуан сразу отметил, что после прихода российских военных в городе стало спокойно, мирная жизнь налаживается, и многмие стремятся получить российские паспорта.

Журналисты признались, что искреннее общение с местными жителями стало для них «чем-то большим, чем просто интервью».