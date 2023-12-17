Спецоперация 17 декабря 2023, 23:57 Уехать в зону СВО. Милонов рассказал, о чем попросил Деда Мороза Депутат Милонов попросил Деда Мороза разрешить ему поехать в зону СВО РИА «Новости»

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Депутат Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу и попросил разрешить ему выехать в зону спецоперации. Об этом парламентарий рассказал в беседе с Daily Storm.

Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о запрете посещения зоны боевых действий депутатами «Единой России».

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«Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО», — рассказал Милонов о своей необычной просьбе.

Он также признался, что мечтает о том, чтобы встретить Новый год вместе со своими парнями в зоне специальной операции. Однако Милонов добавил, что выполняет приказ.

«Нельзя — значит нельзя», — подчеркнул он.

Ранее депутат заявил, что трудовые коллективы могут отправить свой дневной заработок на помощь бойцам в зоне СВО. Прикладная помощь фронту никогда не помешает, объяснил парламентарий.