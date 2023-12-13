Общество 13 декабря 2023, 07:24 Милонов посоветовал трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО Депутат ГД Милонов призвал россиян перечислить дневной заработок бойцам СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Трудовые коллективы могут отправить свой заработок за один день на помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, сообщило РИА «Новости».

Депутат рассказал, что проводит в Петербурге акцию «Один день для победы», в рамках которой россияне перечисляют дневной заработок военнослужащим.

Реклама

«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. <…> Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — отметил он.

Милонов подчеркнул, что поддержка бойцов будет полезной не только перед праздниками. Он также выразил надежду на то, что страна в скором времени окончательно сплотится и настроится на победу.

«Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира», — заключил депутат.

Ранее Милонов предложил учредить в России День участника СВО. По его мнению, новый праздник будет способствовать патриотическому воспитанию и станет важным напоминанием о погибших бойцах.