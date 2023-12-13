13 декабря 2023, 07:24
Милонов посоветовал трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО
Депутат ГД Милонов призвал россиян перечислить дневной заработок бойцам СВО
Трудовые коллективы могут отправить свой заработок за один день на помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, сообщило РИА «Новости».
Депутат рассказал, что проводит в Петербурге акцию «Один день для победы», в рамках которой россияне перечисляют дневной заработок военнослужащим.
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«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. <…> Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — отметил он.
Милонов подчеркнул, что поддержка бойцов будет полезной не только перед праздниками. Он также выразил надежду на то, что страна в скором времени окончательно сплотится и настроится на победу.
«Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира», — заключил депутат.
Ранее Милонов предложил учредить в России День участника СВО. По его мнению, новый праздник будет способствовать патриотическому воспитанию и станет важным напоминанием о погибших бойцах.
Госдума РФ
Виталий Милонов
Специальная военная операция РФ на Украине
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