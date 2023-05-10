Спецоперация 10 мая 2023, 06:42 Удары танка «Медведь» по позициям ВСУ показали на видео Танк Т-80БВМ под командованием Героя России и ДНР Курбанова ударил по позициям ВСУ РИА «Новости»

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Военные прозвали модифицированный танк Т-80БВМ «Медведем». Работу его экипажа под управлением командира танковой роты, Героя России и ДНР Руслана Курбанова показали «Известия».

Танк Т-80БВМ оснастили двигателем мощностью свыше тысячи лошадиных сил и дополнительной бронированной системой «Реликт». Машину научили разгоняться до 80 километров в час, украсили изображением хищника и российским триколором. Механик-водитель танка Каряк сказал журналистам, что в условиях боя в рамках спецоперации «Медведь» отлично себя показал.

Экипаж нанес очередной удар по позициям Вооруженных сил Украины под командованием Руслана Курбанова. В его подразделении не зафиксировали ни одной потери, а подчиненные выбирались из трудных ситуаций. Командир рассказал о случае в одном из поселков в 300 метрах от пехоты противника. В населенном пункте остался только один Т-80БВМ. Мужчина с техником штурмового отряда пробрались к нему, но не смогли запустить из-за обстрела. Сделать это, отремонтировать танк и уехать им удалось только на следующий день.

Минобороны России показало, как расчеты ПТРК «Корнет» поразили инженерные укрепления и огневые позиции ВСУ. Они применили тактику кочующих орудий.