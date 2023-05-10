Спецоперация 10 мая 2023, 06:19 Российские войска применили тактику кочующих орудий для уничтожения укреплений ВСУ Минобороны: ПТРК «Корнет» благодаря тактике кочующих орудий уничтожили бронетехнику ВСУ

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Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа уничтожили в зоне проведения спецоперации укрепления Вооруженных сил Украины. Для этого командование применило тактику кочующих орудий, сообщило Минобороны России.

Военнослужащие получили координаты укреплений противника и выдвинулись к месту ведения огня. Расчеты ПТРК «Корнет» расположились у переднего края линии обороны ВСУ и, применив тактику кочующих орудий, стали наносить удары. Они уничтожили долговременные огневые точки украинских подразделений, их позиции, бронированные объекты и инженерные сооружения.

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Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали три попытки ВСУ провести ротацию своих подразделений на передовой у Синьковки, Двуречного и Табаевки Харьковской области. Около урочища Волчий разнесли самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», а на Купянском направлении боевых действий успешно ударили по трем бригадам территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде.