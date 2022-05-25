Удары российской артиллерии по позициям ВСУ показали на видео

Артиллерия ВС РФ наносит удары по военным объектам противника в ходе спецоперации на Украине. Телеканал «Звезда» показал видео с работой установок в дневное и ночное время.

Военные находят цель, вычисляют ее координаты с воздуха и атакуют. Позиции Вооруженных сил Украины уничтожаются, независимо от погоды и времени суток.

Ракетные войска и артиллерия России разбили за минувшие сутки в общей сложности 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения солдат и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.

Ранее военные показали удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. На нем выпускали двигатели для боевой авиации Украины.