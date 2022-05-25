Удар ракетами по украинскому заводу «Мотор Сич» сняли на видео

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Момент запуска с одного из кораблей сняли на видео. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

На опубликованном видео видно, как ракета взлетает с корабля и направляется для поражения цели.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что на заводе «Мотор Сич» выпускались двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, а также для беспилотных летательных аппаратов.