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    25 мая 2022, 12:18

    Удар ракетами по украинскому заводу «Мотор Сич» сняли на видео

    Минобороны показало кадры ракетного удара по цехам украинского завода «Мотор Сич»

    Анатолий Минкин

    Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Момент запуска с одного из кораблей сняли на видео. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

    На опубликованном видео видно, как ракета взлетает с корабля и направляется для поражения цели.

    Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что на заводе «Мотор Сич» выпускались двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, а также для беспилотных летательных аппаратов.