Удары российской артиллерии по военным объектам Украины сняли на видео

Российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Видео со стрельбой по позициям боевиков опубликовало Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как боевая машина продвигается по дороге. При выходе на позицию военные устанавливают координаты цели и готовят снаряды. Стрельба ведется непрерывно с разных позиций.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки российская артиллерия, ракетные войска и армейская авиация нанесли удары по 284 районам скопления украинских войск и боевой техники.

В ходе обстрела они уничтожили два склада боеприпасов, поразили восемь танков, три передвижные ракетные системы залпового огня «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей и более 780 националистов.