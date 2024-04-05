Спецоперация 05 апреля 2024, 18:53 Удары российских войск северней Работина не позволили ВСУ провести ротацию Рогов: российские войска сорвали ротацию боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, это удалось сделать благодаря точным ударам РСЗО в районе Малой Токмачки и севернее Работина.

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«В самом [населенном пункте] Работино и северо-западней Вербового бандеровцы предприняли две атаки, но были отбиты, враг вынужден был отступить на исходные позиции», — подчеркнул Рогов.

По его словам, ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома в селе Широкое, а также с помощью дронов по расположению боевиков ВСУ в Вольнянске — пригороде Запорожья.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удар по предприятию «Мотор Сич», на котором собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ.