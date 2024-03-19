Спецоперация 19 марта 2024, 07:16 Ударный вертолет сбили на Артемовском направлении Расчет «Бук-М1» сбил ударный вертолет ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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На Артемовском направлении российские войска устроили засаду и уничтожили украинский ударный вертолет. Командир дивизиона зенитной батареи с позывным Тихий сообщил РИА «Новости», что удар нанес расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Юг».

Вертолет с обвесами летел в семи-восьми километрах от линии боевого соприкосновения на высоте 500-600 метров. Военнослужащий сказал, что за ним охотились довольно давно, расставили средства наблюдения и оповещения. Украинским летчикам фактически устроили засаду.

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«Мы спокойно „взяли“ [цель], сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — рассказал командир.

В Черниговской области уничтожили американский вертолет UH-60 Black Hawk с украинским десантом. Военных планировали высадить в Козинке.