Спецоперация 08 сентября 2023, 19:07 Удар по Константиновке в ДНР нанесли со стороны украинских позиций — Небензя Небензя: удар по Константиновке в ДНР нанесли со стороны украинских позиций РИА «Новости»

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Видеозаписи, на которые попал удар по городу Константиновке в ДНР, свидетельствуют, что ракету выпустили со стороны Украины. И приурочили киевские власти эту атаку к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации. Его процитировал ТАСС.

По словам дипломата, это чудовищное преступление стало еще одним в длинном списке Украины. В результате попадания ракеты по городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали, напомнил Небензя.

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«Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим [президентом Украины Владимиром] Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», — подчеркнул дипломат.

Удар по городу Константиновке, который находится под контролем ВСУ, произошел 6 сентября. После попадания ракеты на рынке начался сильный пожар. Очевидцы отмечали, что снаряд прилетел со стороны Дружковки.