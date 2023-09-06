Спецоперация 06 сентября 2023, 16:41 ВСУ ударили по рынку в Константиновке в ДНР Последствия удара ВСУ по рынку в Константиновке попали на видео Соцсети

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ВСУ ударили по оживленному рынку в городе Константиновке в Донецкой Народной Республике. Кадры с последствиями обстрела опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Очевидцы сообщили, что ракету запустили с украинского самолета в районе Дружковки. На рынке начался серьезный пожар. Константиновка находится под контролем ВСУ.

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Судя по сегодняшней сводке представительства СЦКК в ДНР, украинские боевики также с раннего утра активно бьют по разным районам Донецка. С 06:00 по территории столицы ДНР нанесли уже 40 ударов, в том числе ракетами РСЗО. Также под обстрел попали Горловка, Ясиноватский район, Макеевка, Ольгинка, Волноваха, Александровка.